Йошкар-Ола, 15 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 15 августа выздоровели с начала пандемии 43 892 жителя республики, за последние сутки выписаны 16 человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 45 282 случая заражения коронавирусом, из них 32 — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За минувшие сутки в ковид-стационары региона был госпитализирован один пациент, накануне в больницу попал также один житель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 девять человек.