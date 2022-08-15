Донецк, 15 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Ясное. Об этом 15 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Удар зафиксирован в 13:02 с украинских позиций в Новомихайловке. По Ясному выпустили семь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская артиллерия обстреляла Куйбышевский и Киевский районы Донецка.