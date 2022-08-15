Якутск, 15 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Лесопожарный сезон продолжается во многих регионах России, но благодаря нацпроекту «Экология» унять стихию удаётся гораздо быстрее и эффективнее. О выделении на борьбу с лесными пожарами дополнительных средств заявил 15 августа глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросу предотвращения и ликвидации последствий ЧС в Якутске.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

В 2022 году федеральное финансирование борьбы с лесными пожарами увеличено почти вдвое — до 14,2 млрд рублей. Это позволило нарастить мониторинг территорий, увеличить штат противопожарных служб и повысить оперативность приятия решений.

«В 30 российских субъектах смогли ликвидировать очаги уже в первые же сутки. Вот конкретный результат. В 13 — вообще не допустили их появления. И если сравнивать с прошлым годом, то с начала опасного сезона число пожаров снизилось на 15% и пройденная огнём площадь уменьшилась практически в два раза», — подчеркнул премьер.

В виду того, что пожароопасная ситуация все ещё остаётся сложной, российским правительством принято решение направить дополнительное финансирование в том числе на тушение пожаров. Речь идет о выделении 1,5 млрд рублей — около трети из них предназначены именно на борьбу с огнём.

«Часть средств предусмотрена на работы по локализации и ликвидации возгораний, а также меры, необходимые для снижения рисков их возникновения. Около 230 млн рублей от суммы пойдёт на оснащение межрегионального центра «Север», который создан по поручению Президента. Будет закуплена специализированная техника и специализированное оборудование. Сотрудники организации оказывают помощь на труднодоступных территориях, в том числе с использованием авиации», — пояснил Михаил Мишустин.

Он также напомнил, что российским президентом Владимиром Путиным подписан указ, устанавливающий обязанность высших должностных лиц регионов обеспечить уменьшение площади лесных пожаров на их территориях, а правительством утверждено постановление, которое определяет методику расчёта такого целевого показателя.

«Главная задача — это минимум вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда по сравнению со средними значениями за предыдущие пять лет», — подчеркнул глава российского правительства.

Якутия, куда 15 августа прибыл Михаил Мишустин, — один из самых пожароопасных регионов России. В пожароопасный сезон 2021 года в регионе зарегистрировано 1,7 тыс. лесных пожаров на площади около 8 млн га. Более чем в 1,4 тыс. случаев основной причиной возгораний стали сухие грозы, в 75 случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

Природные пожары прошлого года в Якутии показали серьезность последствий глобального изменения климата и заставили задуматься о новых подходах к борьбе с огненной стихией. Чтобы защитить население республики и ее территории от лесных пожаров, ряд эффективных мер разрабатывают не только уполномоченные органы региона, но и научная отрасль.

Так, сотрудники Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН (участник НОЦ «Север: территория устойчивого развития») разрабатывают специализированное программное обеспечение информационной системы, которое позволит автоматизировать процедуру оперативного спутникового мониторинга лесных пожаров и отображать полученные результаты в виде многослойной интерактивной карты.

«Первая станция по приему данных с метеорологических спутников была установлена в Якутии еще в конце 90-х годов и стала одной из первых в России, — пояснил старший научный сотрудник ИКФИА СО РАН Владимир Соловьев. — Уже тогда наш институт передавал Авиалесоохране космоснимки с обнаруженными очагами пожаров».

За это время спутниковые технологии шагнули далеко вперед, и сегодня ученые могут получать снимки очень высокого разрешения, вплоть до полуметра. Такая информация актуальна не только для местных оперативных служб, но и других регионов и зарубежных стран, которые также испытывают беспокойства по причине лесных пожаров.

«Пожары весьма опасны для состояния вечной мерзлоты, так как нарушают тепловой баланс почвы и атмосферы, происходит оттаивание многолетнемерзлых грунтов. В эти грунты вморожены пузырьки различных газов, таких как углекислый газ, метан — это и есть те самые парниковые газы, которые, попадая в атмосферу, усиливают эффект глобального потепления», — сообщил Соловьев.

Исследования лесных пожаров в условиях глобального потепления становятся актуальнее с каждым годом, ведь их количество и активность возрастает. Есть тенденция смещения очагов возгорания к северным широтам. Наметилось увеличение продолжительности пожароопасного сезона, пожары стали возникать чаще и раньше как по вине человека, так и по причине природных явлений.

Параллельно ученые по данным спутниковых наблюдений исследуют изменение растительного покрова, так как растительность крайне чувствительна к эффектам глобального потепления и воздействию лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Экология» площадь ежегодных посадок леса будет равна площади вырубленных и погибших лесов. Регионы будут на 100% обеспечены лесопожарной техникой, что позволит сократить ущерб от лесных пожаров в 2,6 раза.

Также планируется масштабное оснащение лесничеств спецтехникой для лесовосстановления. Результатом проекта также станет прогноз оценки бюджета углерода в лесах Российской Федерации на период до 2050 года.