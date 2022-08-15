Манчестер, Великобритания, , 13:57 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может купить нападающего испанского «Эспаньола» Рауля де Томаса. Об этом 15 августа сообщает COPE.

Отмечается, что сделка по 27-летнему футболисту оценивается в €30 млн. «Манчестер Юнайтед» находится в поисках замены для Криштиану Роналду, который хочет покинуть клуб.

Де Томас в январе 2020 года перешёл в «Эспаньол» из португальской «Бенфики» за €22,5 млн. За испанскую команду он сыграл 89 матчей, в которых забил 45 голов и отдал шесть голевых передач.