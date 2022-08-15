Челябинск, 15 августа, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Челябинске житель Казани осуждён за особо крупное мошенничество. Приговор вынес Центральный райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

По данным следствия, этот гражданин возглавлял одно из ООО и привлекал от населения деньги, обещая выплату высоких процентов. Проценты при этом выплачивались из вновь поступающих заёмных денежных средств. Всего подсудимый похитил 16,6 млн рублей. Пострадал 101 человек.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы. Но перед этим гражданин был осуждён 13 ноября 2020 года Вахитовским райсудом Казани за совершение нескольких преступлений. Итоговый срока наказания после частичного сложения составил 13 лет 6 месяцев в колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Ленинский райсуд Тамбова вернул прокурору уголовное дело в отношении двоих должностных лиц кооператива «Золотая Русь». Причиной стало несколько нарушений в обвинительном заключении.