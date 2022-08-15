Татьяна Иващенко, 15 августа 2022, 15:53 — REGNUM Пользователи соцсетей 15 августа обсуждают информацию о том, что около двух третей компаний Великобритании понесли убытки из-за антироссийских санкций.

Борис Кустодиев. Купец (фрагмент). 1918
Борис Кустодиев. Купец (фрагмент). 1918

Как сообщает Daily Mail, согласно опросу британского страхового брокера Mactavish, под негативное влияние санкций, наложенных против России, попали около 71% зарегистрированных в Великобритании компаний.

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«Да вообще всё равно на британские компании, они нам неинтересны», — комментирует подписчик новостного телеграм-канала Александр.

«Потери у западного бизнеса из-за их властей теперь огромные. Это больше, чем заморозили», — рассуждает В. Р.

«Пусть их финансовый сектор вообще разорится. Пусть приобретают теперь наши ресурсы в обмен на свои технологии», — пишет пользователь с ником ЯЯ.

«И не только Британии… А что поделаешь?» — задаётся вопросом пользователь Захарыч.

«ЕС сидит на пустых камнях и корчит из себя пупа земли. Сейчас там засуха, зимой морозец, даст Бог, пощиплет, послушаем следующей весной, какие песни запоют «привилегированные», — рассуждает Эдуард П.

Пустые полки в супермаркете в Великобритании
Пустые полки в супермаркете в Великобритании
(сс) Philafrenzy

«Британия, вы это заслужили!» — обратила внимание Лидия Т.

«За русофобию надо платить, русофобия — недешёвый продукт. Вот теперь кушайте с обеих ладошек. Хорошо, если ещё зима у них будет с морозами под 30 градусов, чтобы они совсем обалдели от антироссийских санкций», — иронизирует Евгений В. «Не будет санкций — весь европейский бизнес обратно в Россию побежит. Причём бегом», — уверен он.

«Они избрали путь — чужими руками жар загребать. Вот ручки-то и сожгли. Поделом! Особенно островным выскочкам», — оставил эмоциональный комментарий An.

«Сами себя изолируют», — считает S.

«Пусть королева корону продаст и возместит убытки…» — предлагает решение проблемы Валерий.

«Ну а как они хотели, если их правительство решило изолировать Россию. Такой огромный рынок. Само-собой будут убытки у них же», — подытожил обсуждение ещё один пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, 84% британских авиакомпаний заявили об убытках из-за застрявших в России лизинговых самолетов.

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