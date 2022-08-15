Донецк, 15 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Украинская артиллерия обстреляла Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 15 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

Сотрудники представительства зафиксировали удар в 12:50 с позиций в Орловке. По Куйбышевскому и Киевскому районам выпущено девять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Донецк и Горловку.