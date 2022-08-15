Москва, , 13:54 — REGNUM Рост доли импорта в оптовой торговле во в II квартале в России вызван набором разных факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первый — курс рубля по отношению к доллару и евро, который стабилизировался во втором квартале на относительно низких отметках, сделав выгодным импорт ряда продовольственных товаров (например, чипсы и напитки) против их производства внутри страны.

Второй — старт параллельного импорта. Не стоит отдавать ему излишне большого значения, однако все приграничные регионы в таком режиме работы наращивают импорт потребительских товаров.

Это бывает выгодней внутренних закупок, а послабления на таможне убрали старые препятствия для электроники и одежды, например.

Третий – сама статистика. Колебания национальной валюты привели к тому, что оценка доли импорта в рублях в оптовом звене выросла относительно прошлых периодов.

При этом в натуральных объемах это могут быть даже меньшие поставки, чем прежде.

Как сообщало ИА REGNUM , в России во II квартале 2022 года по сравнению с I кварталом увеличилась доля импорта в оптовой торговле продуктами, одеждой, коммуникационным и информационным оборудованием.

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