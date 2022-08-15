Москва, 15 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Центр судоремонта «Звездочка» представит на форуме «Армия — 2022» свой потенциал в сфере создания морской офшорной техники и судовой пропульсии, сообщает пресс-служба предприятия.

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«Часть запланированных встреч с потенциальными партнерами пройдет в павильоне Объединенной судостроительной корпорации, где с помощью современных медиа-технологий каждому гостю или посетителю форума будет продемонстрирован вклад «Звёздочки» в развитие Военно-Морского флота России, обеспечение технической готовности кораблей и судов, а также диверсификацию ОПК», — говорится в сообщении пресс-службы Центра.

Напомним, мероприятия форума «Армия-2022» пройдут с 15 по 21 августа на объектах подмосковного парка «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, во всех военных округах и на Северном флоте, а также более чем в 30 субъектах России.

Как сообщало ИА REGNUM, на форуме «Армия — 2022» впервые представят противодесантную мину.