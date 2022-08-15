Лиссабон, 15 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Португальские власти арестовали в 2022 году 119 человек по подозрению в возникновении лесного пожара. Об этом заявил министр внутренних дел Португалии Жозе Луис Карнейро, пишет агентство Lusa.

(сс) skeeze Лесной пожар

«У нас было арестовано 119 человек, как Национальной республиканской гвардией, так и судебной полицией», — сказал Карнейро.

Ранее власти Испании не исключили, что в поджогах внутри страны важную роль мог играть человеческий фактор.