Лиана Мейдзоф, Василий Иванов, 15 августа 2022, 16:46 — REGNUM Вдохнуть глоток свежего воздуха и полюбоваться красотами природы Пермского края можно, посетив самую известную реку Урала — Чусовую. Живописная природа и богатая история этих мест привлекают туристов и любителей активного образа жизни. Начать путешествие лучше всего из небольшого села Кын, расположенного на берегу реки Чусовой.

Вид на село Кын
Вид на село Кын
Василий Иванов © ИА REGNUM

Село Кын находится в 265 километрах от Перми. Своё название село получило неслучайно. Слово «кын» происходит из коми-пермяцкого языка и означает «холодный», «мёрзлый». Село расположено в ущелье, по которому стекает холодный воздух, из-за чего климат здесь достаточно холодный.

Село Кын, Пермский край
Село Кын, Пермский край
Василий Иванов © ИА REGNUM
В селе Кын, Пермский край
В селе Кын, Пермский край
Василий Иванов © ИА REGNUM
Домик охотника
Домик охотника
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жизнь села
Жизнь села
Василий Иванов © ИА REGNUM

Село было основано в середине 18-го века при строительстве известным российским промышленником Николаем Григорьевичем Строгановым «Кыновского железоделательного завода». В те годы река Чусовая была главной транспортной артерией промышленного Урала, с завода продукция отправлялась водным путём. В 1911 году железоделательное производство было прекращено и завод прекратил свою работу.

Подготовка к сплаву
Подготовка к сплаву
Василий Иванов © ИА REGNUM
По глади реки
По глади реки
Василий Иванов © ИА REGNUM

Любителям активного отдыха обязательно нужно отправиться сплавляться по реке Чусовой с инструктором, который разработает индивидуальный маршрут и учтёт пожелания гостей. Здесь взору откроются уникальные памятники природы, стражи реки Чусовой — камни «бойцы» Великан, Печка, Денежный, Стеновой и Мултык.

Сплав по реке Чусовой
Сплав по реке Чусовой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Спасательный жилет — обязательный предмет одежды в лодке
Спасательный жилет — обязательный предмет одежды в лодке
Василий Иванов © ИА REGNUM
По Чусовой
По Чусовой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Камень Печка
Камень Печка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Камень Печка
Камень Печка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Живописные виды сопровождают сплавляющихся на всем маршруте
Живописные виды сопровождают сплавляющихся на всем маршруте
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стихия
Стихия
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вид на Чусовую с горы Мултык
Вид на Чусовую с горы Мултык
Василий Иванов © ИА REGNUM
Подняться на Мултык и насладиться видом
Подняться на Мултык и насладиться видом
Василий Иванов © ИА REGNUM

С инструктором вы сможете осуществить восхождение на некоторые из них и даже побывать в пещерах. Настоящим украшением Чусовой являются скалы — Гребешки, расположенные в километре от Кыновской пристани ниже по течению, на окраине села Кын.

Каменные стражи
Каменные стражи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Суровая красота
Суровая красота
Василий Иванов © ИА REGNUM
По Чусовой
По Чусовой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сплав
Сплав
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гора Мултык
Гора Мултык
Василий Иванов © ИА REGNUM
У подножия горы Мултык
У подножия горы Мултык
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лагерь
Лагерь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вечер на Чусовой
Вечер на Чусовой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Обратный путь в село Кын
Обратный путь в село Кын
Василий Иванов © ИА REGNUM