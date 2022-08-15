15 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Лиана Мейдзоф, Василий Иванов, , 16:46 — REGNUM Вдохнуть глоток свежего воздуха и полюбоваться красотами природы Пермского края можно, посетив самую известную реку Урала — Чусовую. Живописная природа и богатая история этих мест привлекают туристов и любителей активного образа жизни. Начать путешествие лучше всего из небольшого села Кын, расположенного на берегу реки Чусовой.

Вид на село Кын Василий Иванов © ИА REGNUM

Село Кын находится в 265 километрах от Перми. Своё название село получило неслучайно. Слово «кын» происходит из коми-пермяцкого языка и означает «холодный», «мёрзлый». Село расположено в ущелье, по которому стекает холодный воздух, из-за чего климат здесь достаточно холодный.

Село Кын, Пермский край Василий Иванов © ИА REGNUM

В селе Кын, Пермский край Василий Иванов © ИА REGNUM

Домик охотника Василий Иванов © ИА REGNUM

Жизнь села Василий Иванов © ИА REGNUM

Село было основано в середине 18-го века при строительстве известным российским промышленником Николаем Григорьевичем Строгановым «Кыновского железоделательного завода». В те годы река Чусовая была главной транспортной артерией промышленного Урала, с завода продукция отправлялась водным путём. В 1911 году железоделательное производство было прекращено и завод прекратил свою работу.

Подготовка к сплаву Василий Иванов © ИА REGNUM

По глади реки Василий Иванов © ИА REGNUM

Любителям активного отдыха обязательно нужно отправиться сплавляться по реке Чусовой с инструктором, который разработает индивидуальный маршрут и учтёт пожелания гостей. Здесь взору откроются уникальные памятники природы, стражи реки Чусовой — камни «бойцы» Великан, Печка, Денежный, Стеновой и Мултык.

Сплав по реке Чусовой Василий Иванов © ИА REGNUM

Спасательный жилет — обязательный предмет одежды в лодке Василий Иванов © ИА REGNUM

По Чусовой Василий Иванов © ИА REGNUM

Камень Печка Василий Иванов © ИА REGNUM

Камень Печка Василий Иванов © ИА REGNUM

Живописные виды сопровождают сплавляющихся на всем маршруте Василий Иванов © ИА REGNUM

Стихия Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид на Чусовую с горы Мултык Василий Иванов © ИА REGNUM

Подняться на Мултык и насладиться видом Василий Иванов © ИА REGNUM

С инструктором вы сможете осуществить восхождение на некоторые из них и даже побывать в пещерах. Настоящим украшением Чусовой являются скалы — Гребешки, расположенные в километре от Кыновской пристани ниже по течению, на окраине села Кын.

Каменные стражи Василий Иванов © ИА REGNUM

Суровая красота Василий Иванов © ИА REGNUM

По Чусовой Василий Иванов © ИА REGNUM

Сплав Василий Иванов © ИА REGNUM

Гора Мултык Василий Иванов © ИА REGNUM

У подножия горы Мултык Василий Иванов © ИА REGNUM

Лагерь Василий Иванов © ИА REGNUM

Вечер на Чусовой Василий Иванов © ИА REGNUM