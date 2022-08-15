Екатеринбург, 15 августа, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Виктор Гончаренко, ранее работавший с ЦСКА. Об этом 15 августа уральский клуб сообщил в telegram-канале.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Виктор Гончаренко и Юрий Матвеев

По словам президента клуба Григория Иванова, «Уралу» удалось подписать одного из лучших специалистов страны. Уже сегодня, 15 августа Гончаренко будет представлен футболистам и проведёт свою первую тренировку на новом посту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа пост главного тренера «Урала» после провального начала сезона в РПЛ покинул Игорь Шалимов. Он возглавил команду в 2021 году. До назначения Гончаренко и. о. главного тренера был Евгений Аверьянов. Под его руководством «Урал» заработал первое очко в этом сезоне, сыграв вничью на выезде с воронежским «Факелом».