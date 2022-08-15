Тобольск, Тюменская область, , 13:51 — REGNUM Жителя тюменского города Тобольска будут судить за угрозу и покушение на убийство своей супруги. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Нож Maarten Van Damme

По версии следствия, 17 мая 2022 года в ходе ссоры с женой, ранее судимый 44-летний бизнесмен в квартире схватил нож и в присутствии детей угрожал супруге убийством. Женщина накануне заявила ему о своём желании развестись.

Затем, 2 июня, женщина подала заявление на развод. Муж узнав об этом, угрожал забрать старшую дочь, убить супругу, её детей и родителей. Женщина испугавшись за детей и себя поехала в полицию и написала заявление. Тоболяк уговорил её обойтись без полиции. Вечером она приехала в отдел МВД забрать заявление, но там ей сообщили, что всё уже зарегистрировано и будет рассмотрено. У здания отдела полиции тоболяк накинулся на жену, схватил за волосы и нанёс ей не менее пяти ударов в голову, грудь и по конечностям да так, что сломался клинок. Раненую женщину спасли вовремя подоспевшие полицейские.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Омске 39-летний мужчина убил жену с помощью ножа.