Гавана, , 13:54 — REGNUM На Кубе — стране, с которой у Южной Кореи не заключены дипломатические отношения, прошел фестиваль корейкой культуры. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей корейского культурного центра в Мексике.

Места, где можно примерить и взять в аренду ханбок, легко найти недалеко от главных достопримечательностей. Минимальная аренда костюма 4 часа, которая может продлиться до одних суток. Девушки в ханбоках в саду королевского дворца. Сеул, Южная Корея Елена Хованская © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, мероприятие прошло с 12 по 14 августа в Гаване.

Известно, что в рамках фестиваля все желающие могли примерить традиционный корейский костюм ханбок, сделать макияж в корейском стиле, а также приготовить блюда корейской кухни.

В рамках мероприятия также прошел показ документального фильма Джозефа Джуна «Джеронимо».

Изначально, в рамках мероприятия должен был состояться конкурс хореографий, однако он был отменен из-за недавнего пожара на нефтехранилище.