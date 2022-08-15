Лондон, 15 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Подавро случаю годовщины прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабул корреспондент Daily Mail побывал в городской больнице и рассказал о тяжёлой гуманитарной ситуации в Афганистане.

StockSnap Младенец

В статье говорится, что через год после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть, младенцы умирают от голода, а недоедание является одной из главных причин смертности детей в возрасте до пяти лет.

Темные глаза семимесячной Самиры смотрят тоскливо. Медсестра нежно баюкает чрезвычайно слабое тело ребёнка. Самира — одна из невинных жертв гуманитарного кризиса в Афганистане, одна из многих людей, страдающих от острого недоедания.

Тимур, её 12-летний брат, чувствует себя беспомощным. Он говорит: »Я хотел бы купить еды и молока для сестренки. Мои мама и папа безработные, и нам нечего есть. Иногда мы можем найти еду, а иногда нет».

Тимур живет со своей 36-летней матерью Соней, двумя братьями и Самирой в однокомнатном доме в отдаленной части северного Афганистана. Их отец уехал работать в Иран, но не смог найти работу.

Самара весит всего восемь фунтов, и её семья отвезла её в мобильный медицинский центр, построенный Международной организацией защиты детей, чтобы спасти её. Центр старается обеспечить ребёнка жизненно важными витаминами.