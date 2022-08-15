Ижевск, , 13:48 — REGNUM В Удмуртии, по данным метеорологической станции Воткинск, с 16 июля наблюдается опасное агрометеорологическое явление — атмосферная засуха. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Засуха (сс) Tama66

Синоптики поясняют, что засуха наблюдается, когда в течение около 30 дней подряд сумма осадков не превышает 5 мм за сутки. При этом максимальная температура воздуха составляет выше 25°С. При этом за 25% дней в течение месяца температура воздуха может быть и ниже указанных максимальных значений.

«Агрометеорологические условия складывались как неблагоприятные (плохие) для роста и развития сельскохозяйственных культур», — подчеркнули в Гидрометцентре Удмуртии.

При этом не уточняется, в каких именно районах региона наиболее заметны признаки атмосферной засухи.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлым летом от засухи пострадали посевы в 13 районах Удмуртии. Уже к началу августа ущерб от засухи и суховея оценивался в примерно в 2,5 млрд рублей. Пострадавшими от тяжелых метеоусловий считались 228 сельхозпредприятий или 20% от числа всех хозяйств.

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