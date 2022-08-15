Екатеринбург, 15 августа, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Главным тренером екатеринбургского футбольного клуба «Урал» назначен белорусский специалист Виктор Гончаренко. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба команды.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Виктор Гончаренко

Отмечается, что контракт с 45-летним тренером рассчитан на два года. Тренер будет официально представлен футболистам «Урала», после чего проведёт первую тренировку.

Напомним, с апреля 2021 по январь 2022 года Гончаренко возглавлял «Краснодар», а до этого на протяжении четырёх лет тренировал ЦСКА, с которым выиграл Суперкубок России в 2018 году.

Гончаренко уже работал в «Урале» с июня по сентябрь 2015 года. Также он тренировал «Кубань», «Уфу» и белорусский БАТЭ.