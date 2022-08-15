Донецк, 15 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Украинские формирования открыли огонь по Донецку и Горловке. Об этом 15 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 12:00 зафиксирована атака с позиций в населённом пункте Дзержинск, где находятся украинские войска. По Калининскому району Горловки выпущено семь снарядов калибра 155 мм.

В 12:20 из Нетайлово обстреляли Донецк. По Куйбышевскому и Киевскому районам выпустили восемь снарядов калибра 155 мм.