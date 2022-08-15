Донецк, , 13:45 — REGNUM 15 августа в Донецке снова слышны взрывы, киевская армия наносит многочисленные удары по жилым кварталам города, сообщил в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Донецк. Коксохимический завод Andrew Butko

За утро стало известно о гибели четырех мирных жителей в Куйбышевском и Кировском районах города, отметил он.

Ранее в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что киевская армия выпустила по Донецку семь снарядов калибра 155 мм.

ВСУ 15 августа продолжают обстреливать и другие населенные пункты в ДНР, включая Горловку, Макеевку и Еленовку, сообщили в представительстве республики.