Кострома, , 15:23 — REGNUM Костромскому бизнесмену Евгению Трепову предъявили обвинение в растрате средств «Конфидэнс-банка», совладельцем и председателем совета директоров которого он являлся. Об этом сообщает телеграм-канал «Родина Снегурочки».

Евгений Трепов Http://kostroma.rodina.ru

10 августа правоохранители провели обыски в офисах, квартире и доме предпринимателя. 11 августа Трепов был задержан в аэропорту Сочи, 12 августа Басманный суд Москвы отправил костромича под домашний арест до 12 октября 2022 года.

Одновременно с Треповым суд отправил в СИЗО на два месяца бывшую исполняющую обязанности председателя правления «Конфидэнс-банка» Светлану Гермогенову. Следствие полагает, что фигуранты растратили 50 млн рублей, банк выдавал необеспеченные кредиты подконтрольным фирмам и выводил средства по фиктивным сделкам. Своей вины арестованные не признают.

«Конфидэнс Банк» был основан в 1990 году и лишился лицензии в 2018 году. Тогда Центробанк указывал, что организация проводила «сомнительные транзитные операции». В итоге кредитное учреждение признали банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

В день задержания в Сочи бизнесмен обнародовал письмо с объяснениями, в котором указал, что процедура банкротства была введена «ошибочно», в ближайшее время требования всех кредиторов будут удовлетворены, а управление банком вновь перейдёт к нему. Также бизнесмен добавил, что готов помогать следствию «не считаясь с личным временем».

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