Москва, 15 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Нарушением норм пожарной безопасности может быть признано хранение велосипеда в подъезде жилого дома. Максимальный штраф за такое нарушение — 50 тыс. рублей, рассказала исполнительный директор Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.

Алексей Колчин ИА REGNUM На велосипеде

Она отметила, что в подъездах нельзя хранить крупногабаритные вещи, включая велосипеды, коробки или бытовую технику, если они перекрывают проходы и пути эвакуации.

О подобных нарушениях можно проинформировать органы пожарного надзора. Для этого следует направить жалобу через электронную приёмную, сопроводив её снимками и видеозаписями, сообщила юрист РИА Новости.

Органы обязаны проверить информацию и ответить на обращение в течение 30 дней.

Если велосипед и другие крупные вещи размещены в подъезде с нарушением противопожарных норм, за это предусмотрен штраф для физических лиц от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. В случае пожара, если велосипед помешал эвакуации, из-за него пострадали люди или имущество, штраф повышается до 40-50 тыс. рублей, добавила Грешнова.

Читайте также: В России нет условий для езды на велосипеде, считают более 50% граждан