Ереван, 15 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. После взрыва на территории торгового центр «Сурмалу» в Ереване пропавшими без вести числятся 18 человек. Список обновили днём 15 августа на сайте МЧС Армении.

Ереван

Утром в ведомстве сообщили, что ищут 15 человек, но потом список был дополнен. В том числе в него включили гражданина Ирана Мегри Тахреи.

По последним данным, после взрыва в ТЦ за медицинской помощью обратился 61 человек. Из них 13 остаются в больницах.

Напомним, при разборе завалов на месте взрыва в Ереване спасатели нашли шесть тел. Поиски продолжаются. В них участвуют сотни спасателей и добровольцев.