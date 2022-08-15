Ровеньский район, Белгородская область, 15 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Шесть граждан Шри-Ланки отправил в колонию-поселение суд в Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 15 августа официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM На границе

Иностранцев задержали при попытке незаконного пересечения госграницы у села Нижняя Серебрянка Ровеньского района. Нарушители пытались пешком в обход установленных пунктов пропуска перейти российско-украинскую границу.

Суд отправил каждого из иностранцев на восемь месяцев в колонию-поселение. Приговор вступил в законную силу.