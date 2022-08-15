Москва, 15 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Российская военная спецоперация не повлияла на поставки оружия в другие страны. Об этом 15 августа на форуме «Армия-2022» сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Чемезов

По его словам, портфель заказов Рособоронэкспорта составляет более 3 триллионов рублей, включая контракты на 2022 год.

Чемезов уточнил, что уже реализовано более половины законтрактованной на 2022 год продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, свой первый полёт однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate совершит в 2025 году.