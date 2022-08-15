Санкт-Петербург, 15 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В стационарах Санкт-Петербурга заняты почти все койки для больных ковидом. Об этом свидетельствуют данные регионального оперштаба, опубликованные 15 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

На лечении COVID-19 в больницах города находятся 2118 человек (+119 по сравнению с предыдущими сутками). При этом на базе медучреждений всего создано 2142 места. Таким образом, остаются свободными всего 24 койки.

За сутки в стационары Петербурга поступили 108 пациентов (-58). В реанимации лежат 178 больных (-3), а аппараты искусственной вентиляции лёгких поддерживают жизнь 29 человек (+5). При этом выписались из медицинских учреждений за сутки 46 петербуржцев (-80).

В Северной столице увеличивается число больных на лечении ковида в домашних условиях. На сегодняшний день их насчитывается уже 16 328 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге за сутки выявили 3782 случая заражения коронавирусной инфекцией (+21). От ковида, как основной причины, скончались 11 больных (-3). Излечились от него за сутки 1722 человека (-30).