пос. Верхнечусовские городки, , 13:39 — REGNUM В Пермском крае следствие рассматривает версию несчастного случая в деле о гибели шестилетней девочки в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского, сообщает издание »КП-Пермь» со ссылкой на свой источник.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ребёнок упал в пожарный колодец с водой. Место заросло травой. Сам колодец расположен возле магазина, куда шла девочка. Крышка на колодце отсутствовала. Во время поисков в колодец не раз заглядывали. Крышку двигали, закрывая и открывая люк. В результате осыпалась земля. Тело всплыло только на третий день. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Между тем портал 59.ru , после общения с отцом погибшей девочки, информирует, что ребёнок пошёл в магазин с деньгами, однако при погибшей денег не обнаружили. Ранее информресурсы публиковали подозрения о том, что тело подбросили в колодец.

Напомним, шестилетняя девочка пропала вечером 12 августа. Она пошла в магазин за леденцом и не вернулась. Ребёнка обнаружили мёртвым в ночь на 15 августа в пожарном колодце с водой.

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