Чебоксары, , 13:39 — REGNUM В Чувашии сократилось количество вновь госпитализированных в ковид-стационары, при этом суточное число заболевающих ковидом остаётся примерно на одном уровне. Очередных летальных исходов от COVID-19 нет. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 15 августа, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 83 730 случаев заражения коронавирусом, в том числе 14 августа выявлено 146 носителей SARS-CoV-2. Отметим, что с начала лета рекордное количество случаев заражения коронавирусом выявлено 12 августа — 158.

Победили коронавирус 78 304 пациента, доля выздоровевших составляет 93,52%. Что касается суточных данных, что 14 августа выписаны 105 пациентов (13 августа — 108 человек), госпитализирован в ковид-стационар один больной (13 августа — двое). Напомним, что в августе максимальное суточное количество госпитализаций зарегистрировано 8 августа, когда на лечение в больницы направили 41 пациента с коронавирусом.

Новых жертв пандемии нет с 9 августа, то есть почти неделю. Напомним, что всего в Чувашии умерли 4658 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM , за неделю, с 6 по 12 августа, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии снизился на 1,4%, с 9,3% до 7,9%.

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