Воронеж, 15 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Бригады скорой помощи в Воронеже обслужили 4 715 вызовов за неделю с 8 по 14 августа, сообщили 15 августа в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Скорая помощь

За минувшую неделю 865 жителей областного центра обратились в скорую из-за повышения температуры.

В департаменте подчеркнули, что все стационары и стация скорой помощи работают в штатном режиме, сформирован резерв коек, медикаментов и расходных материалов сформирован.

«Распространяемая в сети информация об использовании коечного фонда для лечения военных, якобы пострадавших в спецоперации вооруженных сил, не соответствует действительности», — подчеркнули в департаменте.

Отметим, что в последние дни в регионе отмечается рост ковид-заболеваемости. За минувшие сутки, 14 августа, зарегистрировано 517 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 37 человек.