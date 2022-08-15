Москва, , 13:37 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил приглашение председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу посетить Россию с официальным визитом в начале сентября 2022 года.

Ли Чжаньшу kremlin.ru

«Ожидается, что в ходе визита Ли Чжаньшу также посетит Восточный экономический форум во Владивостоке», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум в 2022 году будет проходить с 5 по 8 сентября. На мероприятие приедет президент России Владимир Путин.

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