Москва, 15 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил приглашение председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу посетить Россию с официальным визитом в начале сентября 2022 года.

kremlin.ru Ли Чжаньшу

«Ожидается, что в ходе визита Ли Чжаньшу также посетит Восточный экономический форум во Владивостоке», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум в 2022 году будет проходить с 5 по 8 сентября. На мероприятие приедет президент России Владимир Путин.