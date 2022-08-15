Кишинёв, , 13:35 — REGNUM Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии предоставила компании «Молдовагаз» отсрочку до 30 сентября по выплатам за право импортировать природный газ. Об этом 15 августа сообщает агентство «Инфотаг».

По данным журналистов, комиссия разрешила «Молдовагаз» отступить от требований Таможенного кодекса, чтобы компания могла расплатиться с Газпромом за поставки газа в августе.

Также комиссия поручила правительству Молдавии выделить из резервов 64,2 млн леев (около 203 млн рублей) на то, чтобы сдержать рост цен на дрова. В комиссии подчеркнули, что дров стране достаточно и нет причин для ажиотажа.

Напомним, ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что рост тарифа на газоснабжение в Молдавии не учитывает затрат на закупку топлива в РФ. Тарифы рассчитаны, исходя из его закупочной цены $696 за 1 тыс. кубометров, а цена на газ в августе составила почти $1459 за 1 тыс. кубометров. Чебан заявил, что в этом месяце «Молдовагаз» не сможет заплатить за поставки.

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