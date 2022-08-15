Сеул, , 13:38 — REGNUM Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился в Сеуле с бывшим госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Майк Помпео United States Department of State

Известно, что встреча состоялась 12 августа, однако о ней стало известно лишь сейчас.

В ходе встречи представители двух стран обсудили ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове, а также северокорейскую ядерную проблему.

Сообщается, что в тот же день глава Южной Кореи провел встречу с сенатором США Эдом Марки, с которым обсудил укрепление двусторонних связей и расширение экономического сотрудничество в связи с принятием в США закона о развитии полупроводниковой промышленности.