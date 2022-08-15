Сеул, 15 августа 2022, 13:38 — REGNUM Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился в Сеуле с бывшим госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.
Известно, что встреча состоялась 12 августа, однако о ней стало известно лишь сейчас.
В ходе встречи представители двух стран обсудили ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове, а также северокорейскую ядерную проблему.
Сообщается, что в тот же день глава Южной Кореи провел встречу с сенатором США Эдом Марки, с которым обсудил укрепление двусторонних связей и расширение экономического сотрудничество в связи с принятием в США закона о развитии полупроводниковой промышленности.