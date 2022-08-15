Сеул, 15 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился в Сеуле с бывшим госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

United States Department of State Майк Помпео

Известно, что встреча состоялась 12 августа, однако о ней стало известно лишь сейчас.

В ходе встречи представители двух стран обсудили ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове, а также северокорейскую ядерную проблему.

Сообщается, что в тот же день глава Южной Кореи провел встречу с сенатором США Эдом Марки, с которым обсудил укрепление двусторонних связей и расширение экономического сотрудничество в связи с принятием в США закона о развитии полупроводниковой промышленности.