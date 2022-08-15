Таллин, 15 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Если информация о планировании блокировки минами Калининграда и Балтийска соответствует действительности, это может привести к созданию casus belli, отметил 15 августа в своем телеграм-канале военный эксперт Алексей Леонков.

Mil.ru Корабли Балтийского флота

Ранее польское издание Defence24 сообщило, что Эстония, получив указания от НАТО, планирует блокировку минами Калининграда и Балтийска, чтобы заблокировать российский Балтийский флот в восточной части Финского залива.

По той же информации, вооруженные силы Финляндии провели учебные установки минных заграждений в Финском заливе, в учебном режиме заблокировав донными минами проход к Калининграду.

«Надеюсь, в Эстонии и Финляндии понимают последствия такого глупого решения. И всё будет не так, как на Украине», — отметил Леонков.