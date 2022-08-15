Калуга, , 14:17 — REGNUM В Калуге 15 августа состоялось торжественное открытие ярмарки «Медовый спас — 2022, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве сельского хозяйства.

На ярмарке «Медовый Спас — 2022» Сергей Лялякин для пресс-службы правительства Калужской области

С приветственным словом выступил заместитель министра сельского хозяйства региона Алексей Кузин, который вручил лучшим пчеловодам ведомственные награды и поздравил собравшихся с Медовым Спасом. Этот праздник православные христиане отмечали накануне. Традиционно к этому времени пасечники приступают к заготовке мёда. В 2022 году, не самом благоприятном по погодным условиям, калужские пчеловоды собрали уже более 150 тонн мёда. По традиции организаторы ярмарки передали несколько десятков литров мёда воспитанникам Азаровского детского дома-школы им. В. Т. Попова. В ходе мероприятия священнослужители провели чин освящения нового урожая. Для участников праздника выступили творческие коллективы.

Организаторы ярмарки — региональное министерство сельского хозяйства, городская управа Калуги, региональное отделение общественной организации «Российский Национальный Союз Пчеловодов», объединяющий более 50 предпринимателей.

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