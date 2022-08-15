Салехард, 15 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В ходе исследования местности Приуральского района Ямала археологами были обнаружены зубы мамонта, фрагменты глиняных сосудов и предметы из железа, датируемые XX веком. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Иван Шилов, ИА REGNUM Мамонт

Житель Салехарда сообщил о находках, которые могут представлять ценность для музея. После чего научные сотрудники окружного музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского провели обследование берега Оби в 25 километрах от села Катравож.

«При тщательном обследовании береговой линии, некогда являвшейся дном Уральского океана — Палеозойская эра, в наносных отложениях обнаружены остатки древних головоногих моллюсков — белемнитов, а также других древних морских организмов, для определения и классификации которых будут проводиться дополнительные исследования. Уникальные находки станут первыми образцами морской фауны в музейной коллекции, обнаруженными на территории округа», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Ямале завершилась археологическая экспедиция на поселение Йоркутинское-3, где были обнаружены остатки древнего леса и орудия охотников.

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