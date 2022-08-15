Сертолово, Ленинградская область, 15 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Запуск движения электропоездов с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в бурно растущий город Сертолово (Всеволожский район Ленинградской области) намечен на вторую половину 2024 года, сообщили 15 августа в пресс-с-службе губернатора Ленобласти. Время в пути до Сертолово и обратно составит 30 минут.

GORBACHEVSERGEYFOTO Финляндский вокзал на площади Ленина в Санкт-Петербурге

Ранее планировалось запустить железнодорожное пассажирское движение в Сертолово в 2022 году. Однако затем эти планы были скорректированы. Дело в том, что для запуска электричек необходима реконструкция железнодорожного пути на участке Сертолово — железнодорожная станция Левашово, в том числе электрификация линии от Левашово до проектируемой остановки в Сертолово.

«До конца года планируется направить проект в Главгосэкспертизу. Завершение строительства и запуск движения запланированы на вторую половину 2024 года. В рамках проекта будут созданы две новые железнодорожные станции: «Песочная-2» и «Сертолово», — уточнили в областной пресс-службе.

Кроме того, для запуска движения электропоездов в Сертолово необходимо наличие автомобильного подъезда и и дорожной инфраструктуры в составе транспортного-пересадочного узла (ТПУ) «Сертолово», примыкание территории ТПУ «Сертолово» к Выборгскому шоссе, предполагающее реконструкцию автодороги, в том числе расширение на одну полосу в направлении из Петербурга и устройство надземного пешеходного перехода через Выборгское шоссе.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил обеспечить финансирование работ по подготовке проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по этим объектам.