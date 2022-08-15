Нур-Султан, , 14:17 — REGNUM Несмотря на панику вокруг КТК, экспорт нефти из Казахстана в Китай продолжает расти. Об этом 14 августа написал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в своём телеграм-канале.

Нефтепровод Minstroyrf.ru

Эксперт отметил, что объём транзита казахской нефти через «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) не только не упал, но и немного вырос. По его словам, рост экспорта через этот нефтепровод происходит даже несмотря на постоянные информационные «завихрения» вокруг него.

Аналитик подчеркнул, что негативное влияние на транзит «не смогли оказать ни угрозы шторма и мин, ни претензии по экологическим вопросам и судебные разбирательства со стороны России, ни аварии в энергосистеме и ремонт оборудования в самом Казахстане, ни угрозы санкций со стороны властей США».

«Нефть спокойно идёт. И объяснить это можно только одним — участники проекта дружно участвуют в накачке паники на рынок нефти, играя на повышение цены, что бьёт по европейским рынкам и администрации (президента США Джо) Байдена», — написал Ашимбаев.

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ИА REGNUM напоминает, что 5 июля 2022 года Приморский суд Новороссийска по требованию Ространснадзора вынес решение о приостановке работы «Каспийского трубопроводного консорциума» на 30 суток из-за того, что компания нарушила план ликвидации случившихся ранее аварийных разливов нефти.

Через несколько дней это решение было изменено — приостановку работы КТК отменили, компанию-оператора оштрафовали на 200 тысяч рублей, а сроки устранения последствий от разливов нефти продлили до 30 ноября.

На эти события отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который 7 июля поручил чиновникам наладить транзит казахской нефти в обход России. При этом в качестве приоритетного рассматривается Транскаспийский маршрут, пролегающий через Азербайджан.

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