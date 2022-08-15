Киев, 15 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Заявления высокопоставленных западных чиновников о том, что оружие для Украины заканчивается, не должны никого вводить в заблуждение, отметил 15 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

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«В нынешней обстановке, когда в проекте «антиРоссия» участвуют как минимум 50 государств, дефицита оружия и боеприпасов украинские формирования испытывать не будут ещё долго», — отметил военкор.

К тому же на Украине продолжает функционировать железнодорожное сообщение, напомнил Поддубный.

Продолжают западные страны оказывать помощь и с подготовкой личного состава: правительство Новой Зеландии отправляет на Украину 120 инструкторов, Великобритания ведет переподготовку 10 тысяч военнослужащих ВСУ, добавил военкор.

Ранеебывший заместитель секретаряСовета национальной безопасности и обороны Украиныгенерал Сергей Кривонос заявил, чтоСШАужене могутпоставлятьновое вооружение для ВСУ, а имеющиеся запасына Украинепочти истощены.