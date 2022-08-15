Балтимор, США, 15 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Более 590 млн случаев заболевания COVID-19 зафиксировано по всему миру, скончались в результате этой болезни свыше 6,4 млн человек. Обновлённые данные по ситуации с коронавирусом приводит 15 августа Университет Джонса Хопкинса (США).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего зафиксировано 590 189 773 случая заражения и 6 435 306 случаев смерти.

Больше всего случаев в США: 92 926 268 заражений и 1 037 021 смерть. На втором месте Индия с показателями 44 253 464 и 527 037 человек соответственно, затем идёт Франция — 34 406 092 заражения и 154 104 смерти.

В первую десятку также входят Бразилия, Германия, Великобритания, Италия, Южная Корея, Россия, Турция.

В России, по данным оперштаба по коронавирусу на 15 августа, за сутки выявлено 25 273 случая COVID-19.

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