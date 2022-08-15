Отказ «Шауляй банка» от рублей не повлияет на транзит в Калининград
Калининград, 15 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Решение литовского «Шяуляй банка» о прекращении операций с Россией в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в Калининград, сообщает 15 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Калининград
В калининградском правительстве пояснили, что оплата за обслуживание транзита осуществлялась в евро, а не в российской валюте.
Ранее стало известно, что литовский банк, через который проходили платежи за транзит, с 15 августа прекратил операции в рублях.