Красногорск, 15 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1 542 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 15 августа статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровел 984 051 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 1 020 540.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 15 августа число жертв COVID-19 увеличилось на два человека.