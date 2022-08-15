Вашингтон, 15 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Компания Warner Bros. Discovery (WBD) высказалась относительно недавних угроз, поступивших в адрес писательницы Джоан Роулинг. Об этом 15 августа пишет Variety.

Daniel Ogren Джоан Роулинг

Киностудия отметила, что осуждает людей, которые угрожают автору книг о приключениях Гарри Поттера. «Мы поддерживаем Роулинг и всех авторов, рассказчиков и создателей, которые смело выражают своё творчество и мнения. WBD верит в свободу выражения мнений, мирный дискурс и поддержку тех, кто предлагает свои взгляды на публичной арене», — добавили в компании.

ИА REGNUM напоминает, что Джоан Роулинг высказала поддержку раненому в результате нападения писателю Салману Рушди в своих соцсетях. В ответ на это один из пользователей написал, что она будет «следующая». Этим фактом уже занялась полиция, как позже призналась сама писательница.