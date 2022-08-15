Томск, 15 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Томской области сотрудники ФСИН разыскивают 53-летнего заключённого, который совершил побег с овощебазы в посёлке Борики. Об этом сообщает портал «VTomske» со ссылкой на информацию регионального управления ведомства.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Мужчина, отбывающий наказание в колонии-поселении при лечебно-исправительном учреждении №1, работал на овощной базе. 12 августа инспектор отдела безопасности во время проверки не обнаружил его на рабочем месте.

По состоянию на 15 августа, оперативно-розыскные мероприятия в регионе продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Колпашевском районе 21-летний задержанный был расстрелян в здании городского суда при попытке к побегу. Молодого человека доставили в здание для избрания меры пресечения.

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