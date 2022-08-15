Симферополь, 15 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Рекорд по урожаю зерновых побит аграриями Республики Крым, сообщил в интервью «России 24» 15 августа заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница

Аксёнов уточнил, что уровень урожайности зерновых в хозяйствах Крыма составляет более 38 центнеров с гектара, всего же получено 2 млн 100 тысяч тонн зерна.

«Побили рекорд 1989 года. Все эти годы двигались к лучшему результату», — сказал Аксёнов.

Аксёнов также сообщил, что более двух миллионов тонн зерновых планируется получить на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей, несмотря на все попытки националистов уничтожить урожай.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Аксёнов также заявил о том, что в Крыму полностью решен вопрос обеспечения водой, в том числе аграриев.