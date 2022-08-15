15 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Судя по словам морпеха США Джона Марка Дугана о сомнениях у воюющих за Украину американцев, на стороне ВСУ участвует корпус американских морпехов. После отлова в плен их можно будет спокойно расстрелять как наёмников. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 14:02 — REGNUM Слова бывшего морпеха США Джона Марка Дугана о сомнениях у воюющих за Украину американцев активно обсуждают в социальных сетях. Люди, в основном, иронизируют: от украинских фашистов даже американские вояки отворачиваются. Редакция ИА выбрала наиболее характерные суждения.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Какое неожиданное прозрение», — иронизирует Ирина Козак.

«Просто увидели своими глазами, что творится. И как-то не сложилась картинка с тем, что им показывают СМИ. Собственно, ничего удивительного, уж украинская сторона умеет показать себя во всей «красе», — заметила Анна Сафонова.

«А им полезно, пусть хоть какое-то просветление мозгов у них наступит. Они шли за деньги на сафари, живые мишени пострелять, а оказались сами мишенями. Пусть думают, куда влезли и с кем связались», — считает Алена Амур.

«Переводя простыми словами: Россия права, но мы с ней воюем… Хотя тем, что Дуган подтверждает участие Вооруженных сил США в конфликте — это уже интересно», — считает Игорь Рогатин.

«После попадания в плен сразу же начинают поддерживать проведение специальной операции на Украине?» — спрашивает Тамара Беспалова.

«Особенно они становятся пророссийскими после того, как повоюют здесь, на Украине», — заметил Виктор Терешкин.

«Прежде чем америкосикам воевать за Украину, они бы за учебники истории засели бы, поизучали бы, кто такие бандеровцы, что они в войну творили. И потом на трезвую голову сегодняшнюю обстановку б оценили и, может, бы поняли за кого воевать. Хотя вряд ли! Американцы помешаны на своей демократии и будут стремиться к ней всеми путями, пусть даже и кровавыми. Они ничего не понимают, не понимают того, что по вине бандеровского режима гибнут мирные жители в ДНР, ЛНР», — заметил У.

Избиение евреев бандеровскими полицаями. Украина. 1941

«Люди не дураки, их не обмануть. Всё вранье рано или поздно всплывет. Именно это мы сейчас и можем наблюдать», — считает Максим Петров.

«Только такая великая страна как Россия может противостоять НАТО на Украине!» — заметила Ольга Жданова.

«От вас бандерлогов даже американцы отворачиваются! Смерть нацистской власти уже не за горами», — заметил Александр Семенов.

«Тут же всё просто. Правда всегда одна, и в самобытности своей не особо-то нуждается в пропаганде: всё равно всплывёт, просто попозже. Топят правду ложью только, пока есть силы, ресурсы и заинтересованность определенных лиц», — поделился мнением Иван Изьюров.

«Все всё понимают, несмотря на пропаганду западных СМИ. Россия защищает своих граждан, над которыми Украина издевалась 8 лет. Сейчас пришла ответка. Они же говорили, что воюют с русскими, вот русские и пришли!» — отметила Виктория Колесавина.

«Отлично! осталось добиться пророссийских настроений от большинства населения, для начала — Аляски», — считает Дмитрий Алфеев.

Как сообщало ИА, о том, что в корпусе американской морской пехоты, военнослужащие которой сражаются за Украину, есть пророссийские настроения, заявил РИА Новости Джон Марк Дуган — журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР. По его словам, часть солдат не верит западным СМИ и считает политику США на Украине преступной.