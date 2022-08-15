Валенсия, Испания, 15 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Пятеро человек, которые были госпитализированы после того, как 13 августа получили травмы в результате падения нескольких конструкций со сцен фестиваля «Медуза» в Кульере (провинция Валенсия), остаются в больницах. Об этом сообщают источники агентства EFE в региональном минздраве.

ИА REGNUM Испания

В госпитале Де ла Рибера продолжает оставаться 19-летняя девушка с переломом позвоночника — она будет прооперирована. В ещё одном госпитале находятся две молодые женщины 19 и 20 лет с переломами голени и, возможно, таза. Подробностей состояния госпитализированных в Сагунто и Сан-Хуан-де-Аликанте не сообщается.

Ранее при обрушении сцены на фестивале в Испании погиб один человек.