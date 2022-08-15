Нижний Новгород, 15 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 268 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 416 178 человек на 15 августа, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне» в больнице Пятигорска

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 15 жителей области, накануне в больницы попали 11 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 430 481 случай заражения коронавирусом, из них 446 — за минувшие сутки. 11 610 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая, за минувшие сутки скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа на фоне роста числа заражений коронавирусом в медицинских учреждениях Нижегородской области возобновляется масочный режим. Обязанность носить маски возлагается не только на сотрудников организаций, но и на посетителей.

Читайте также: В нижегородских медучреждениях возобновляется масочный режим