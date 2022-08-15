В Москве с COVID-19 госпитализированы 345 человек
Москва, 15 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы доставлены 345 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 15 августа в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 346 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 5 446 человек выздоровели после COVID-19.