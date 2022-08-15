Омск, 15 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 227 случаев COVID-19, за весь период пандемии — 212 833. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 августа в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, за всё время в Омской области выздоровели 205 355 ковид-пациентов (+9 за сутки), скончался 4441 заболевший (+1 за сутки).

Госпитализированы за последние сутки 36 жителей региона с коронавирусной инфекцией (14 августа — 14).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в регионе был подтверждён 221 случай заражения, выздоровели 14 человек, скончался один ковид-пациент.